Japão: Vacina contra a Covid-19 será testada em humanos

Um consórcio de entidades públicas e privadas de Osaka, no oeste do Japão, começará a testar uma potencial vacina contra a Covid-19 em seres humanos no final deste mês, de acordo com anúncio feito nesta quarta-feira (17) pelas autoridades regionais.

Os testes serão os primeiros realizados no Japão, explicou o governador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, durante entrevista coletiva. O projeto é realizado pela farmacêutica local Anges, em colaboração com universidades e hospitais desta província japonesa, como resultado de uma iniciativa conjunta para desenvolver medicamentos e vacinas contra a doença.

A vacina será inicialmente inoculada para cerca de 30 profissionais de saúde do Hospital da Universidade de Osaka a partir do próximo dia 30, e será estendida a centenas de pessoas até outubro, explicou Yoshimura.

Se confirmada a eficácia e a segurança do medicamento, o consórcio acredita que será capaz de produzir cerca de 200 mil vacinas antes do final do ano e, em seguida, teria que obter autorização das autoridades japonesas para poder distribuí-lo nacionalmente ao longo de 2021.

“É muito importante que possamos ter tratamentos e vacinas contra o coronavírus. Gostaria que nós, de Osaka, pudéssemos liderar este primeiro passo, da defensa para a ofensiva contra o vírus”, disse Yoshimura.

*Com informações da EFE