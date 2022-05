Japonês gasta R$ 75 mil e realiza sonho de se transformar em cachorro

Toco encomendou uma fantasia do cão da raça collie; empresa relatou a complexidade para produzir a peça que ficou com aspecto realista

Reprodução/Twitter/@zeppetJP



Um japonês provou que quando se tem um sonho não há limites para conseguir realizá-lo. Toco, como é conhecido no Twitter, sempre quis se transformar em animal. Para isso, investiu 2 milhões de ienes (cerca de R$ 75,9 mil) para fazer uma fantasia do cão da raça collie, a sua favorita entre os cães. A peça, confeccionada pela Zappet Workshop tem um aspecto bem realista e foi produzida com pele sintética para deixar mais próximo da realidade. A confecção da peça não foi nada fácil, foram necessários 40 dias para finalizar, de acordo com a empresa responsável que também relatou a emissora japonesa Nippon TV que foi um trabalho desafiador devido à riqueza de detalhes e os produtos utilizados para elaboração.

“A anatonia canina é muito diferente da humana, por isso tivemos que ser engenhosos”, explicou a Zappet. “Usamos fotos de collies tiradas de diferentes ângulos, melhoramos a maciez do casaco para esconder a casaca da fantasia o máximo possível”, acrescentou. Para deixar a fantasia ainda mais completa, eles também trabalharam para que a boca conseguisse abrir e fechar sozinha. A empresa, especializada em arte e modelagem, está acostuma a receber pedidos inusitados como o de Toco e dizem que já produziram robôs, animais e outras criaturas. Em geral, os pedidos têm três funcionalidades: uso pessoal, gravação de filmes e publicidades.

Toco ficou bastante contente com o resultado e agradeceu a empresa em seu Twitter. “Encomendei uma fantasia! Graças a vocês, consegui realizar meu sonho de me tornar um animal!”, escreveu. Em seu canal do Youtube ele compartilha alguns vídeos agindo como um cachorro. Ele anda sobre quatro patas, deita, rola e faz brincadeiras típicas de um cão. Em suas publicações é possível analisar que algumas pessoas apoiam e se divertem com seus conteúdos, entretanto, também há aqueles que o criticam por gastar tanto em uma fantasia. Mas ele não liga para os comentários e se diverte com a sua nova aquisição.