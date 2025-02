Javier Milei é homenageado como economista do ano pela Ordem dos Economistas do Brasil

Presidente da Argentina aceitou o convite para participar da cerimônia de premiação que ocorrerá no Brasil em agosto deste ano

Kayla Bartkowski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Presidente da Argentina, Javier Milei, sobe ao palco durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) no Gaylord National Resort & Convention Center



A Ordem dos Economistas do Brasil homenageou Javier Milei com o título de Economista do Ano durante um evento realizado em Buenos Aires. O economista argentino teve uma reunião com a diretoria da Ordem que durou aproximadamente 1 hora e 15 minutos. Durante o encontro, Milei aceitou o convite para participar da cerimônia de premiação que ocorrerá no Brasil em agosto deste ano. Na carta que acompanhou a premiação, a Ordem destacou a atuação de Milei nas áreas monetária e regulatória, ressaltando sua visão estratégica e seu comprometimento com a estabilidade econômica da Argentina. Este prêmio é uma tradição que se mantém desde 1957, reconhecendo anualmente as contribuições significativas de economistas.

Manuel Enríquez García, presidente da Ordem, comentou que a escolha de Milei foi fundamentada em sua relevante contribuição tanto para a sociedade quanto para o governo argentino. A expectativa é que a cerimônia de entrega do prêmio em agosto possa proporcionar uma nova visita de Milei ao Brasil. Embora Milei tenha implementado uma política macroeconômica que recebeu elogios, ele também enfrenta desafios significativos. Um deles é a polêmica em torno da criptomoeda $Libra, que gerou acusações de fraude. Em janeiro, a inflação mensal foi reduzida para 2,2%, e há projeções que indicam uma possível queda da pobreza para cerca de 38%. Contudo, sua gestão tem sido alvo de críticas por desmantelar o Estado de bem-estar social e eliminar diversos programas sociais.

Publicado por Sarah Paula

