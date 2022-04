Jeff Bezos perde US$ 13 bilhões após queda de ações da Amazon

Bilionário viu ações de sua empresa caírem após apresentar um resultado negativo no primeiro trimestre de 2022; empresário tem fortuna avaliada em US$ 169 bilhões

Michael Reynold/EFE Empresário pode ver fortuna encolher para US$ 155 bilhões se ações continuarem caindo



O segundo homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, perdeu aproximadamente US$ 13 bilhões de sua fortuna nas últimas horas. De acordo com a plataforma Bloomberg Billionaires Index, o prejuízo do empresário aconteceu em decorrência da queda no valor das ações da Amazon nesta sexta-feira, 29. A queda foi motivada pelos resultados negativos divulgados pela empresa. No primeiro trimestre de 2022, a Amazon reportou um prejuízo líquido de US$ 3,8 bilhões, o que equivale a US$ 6,56 por ação diluída. O resultado ruim motivou a questa de mais de 8% nas ações nesta sexta-feira, 29. Segundo a Bloomberg, a fortuna de Bezos pode cair para US$ 159 bilhões se a queda persistir ao longo do dia. Antes da abertura da bolsa, o patrimônio do empresário era estimado em US$ 169 bilhões.