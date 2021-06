Jeff Bezos vai voar para o espaço com irmão em primeiro voo tripulado da Blue Origin

Dono da Amazon decola na cápsula New Shepard ao lado de Mark e mais um tripulante no dia 20 de julho; voo deve durar 10 minutos

Reprodução/Twitter Em fevereiro Bezos anunciou que deixaria o cargo de CEO da Amazon para dedicar mais tempo em outros projetos



Um dos homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos, dono da Amazon, decidiu voar para o espaço ao lado do irmão mais novo, Mark Bezos, no primeiro voo espacial feito com tripulantes feito pela sua empresa de foguetes, a Blue Origin. A viagem vai acontecer já no mês que vem, no dia 20 de julho, na cápsula New Shepard. Jeff fez o anúncio pelo Instagram com um vídeo. “Desde os cinco anos de idade, sonho em viajar para o espaço. Em 20 de julho, farei essa viagem com meu irmão. A maior aventura, com meu melhor amigo”, escreveu na legenda. Em fevereiro Bezos anunciou que deixaria o cargo de CEO da Amazon para dedicar mais tempo em outros projetos.

Uma terceira pessoa, ainda não definida, também vai embarcar junto aos Bezos. A vaga está sendo decidida em um leilão de caridade, com com o assento custando US $ 2,8 milhões hoje. O valor arrecadado deve ser destinado para a fundação Club for the Future, que inspira jovens a seguirem carreiras científicas. As expectativas são de que o voo leva apenas alguns minutos — sendo três deles com gravidade zero, enquanto a cápsula com os tripulantes percorre uma altitude de 100km. O foguete impulsionador vai pousar de forma autônoma sete minutos depois da decolagem. A cápsula New Shepard vai flutuar em paraquedas três minutos depois, com um toque planejado no deserto do Texas.