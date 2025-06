Jerome Powell diz que Fed quer ‘esperar e ver’ como economia dos EUA se comporta antes de alterar taxas de juros

Presidente do banco central norte-americano observou que, no mercado de trabalho, não existem pressões inflacionárias significativas no momento

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), Jerome Powell, declarou que a instituição está disposta a “esperar e ver” como a economia se comportará antes de realizar qualquer alteração nas taxas de juros. Em discurso preparado para sua apresentação no Congresso, ele enfatizou que a economia dos Estados Unidos se encontra em uma “posição sólida”, com o mercado de trabalho próximo do pleno emprego, mesmo diante de algumas incertezas.

Powell também destacou uma queda no otimismo tanto entre consumidores quanto entre empresas, o que reflete preocupações relacionadas a novas políticas comerciais. Ele sublinhou a importância de monitorar como essas mudanças podem impactar os gastos e os investimentos no futuro.

Embora a inflação tenha apresentado uma redução, ela ainda permanece acima da meta estabelecida de 2%. O presidente do Fed observou que, no mercado de trabalho, não existem pressões inflacionárias significativas no momento. Além disso, Powell previu que as tarifas podem elevar os preços no curto prazo, mas expressou confiança de que a inflação deverá se alinhar à meta de 2% no próximo ano.

