Jesse Kozechen: conheça o influenciador que viajava o mundo em um fusca 1978 junto com seu cachorro

Shurastey e seu dono foram vítimas de um acidente de trânsito e não resistiram aos ferimentos; eles conheceram 17 países e percorreram mais de 85 mil km

Reprodução/Instagam/@jessekoz Influenciador Jesse Kozechen e seu cachorro, Shurastey, percorriam as Américas em um fusca 1978



O influenciador Jesse Kozechen, 29 anos, e seu cachorro, Shurastey, perderam a vida em um trágico acidente na segunda-feira, 23, no estado do Oregon, quando ele tentou realizar uma manobra para desviar do trânsito e colidiu com Ford Escape na estrada Redwood Highway. Eles não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo. Os dois ficaram conhecidos por viajarem em um fusca 1978 rumo ao Alaska. Na estrada desde 2017, Koz e o cachorro, um golden retriever de 6 anos, conheceram 17 países e registravam tudo em suas redes sociais, sendo uma só para o animal. Juntos, eles contabilizam mais de um milhão de seguidores no Instagram. Originário de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Koz percorria as Américas no Dodongo – nome dado para o fusca – e visitou cidades dos Estados Unidos, Chile, Peru, Colômbia, Uruguai e o litoral do Brasil. Koz e Shurastey contavam com a companhia um do outro e percorreram mais de 85 mil km.

Em suas publicações, Koz sempre deixava claro a felicidade por viajar com seu cão. “Eu viajei durante 5 anos praticamente sozinho só eu e o shurastey, mas eu nunca estive so, eu sempre fiz questão de estar em contato com diversos viajantes”, escreveu. No mesmo post ele complementou dizendo sobre o que significa viajar. “O verdadeiro espírito de um viajante é compartilhar momentos, e eu compartilhei muitos momentos com diversos viajantes nesses últimos 5 anos, fiz amizades por todos os lados com pessoas boas de bom coração, e no final de tudo é disso que vou me lembrar”.

O anúncio da morte dos dois foi realizada por meio da rede social. “Nossos viajantes nos deixaram para uma jornada juntos na eternidade! Eles sofreram um acidente com o Dodongo na tarde de ontem 23/05/22 no Estado de Oregon na cidade de Grants Pass. Estamos muitos tristes, orem por eles! Estamos buscando todas as informações necessárias para trazer eles para casa”, escreveram e informaram que vão conseguir trazer os dois para casa e estão “fazendo o possível para trazê-los juntos, como sempre foi e como sempre vai ser”.