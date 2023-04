Joe Biden anuncia que será candidato à reeleição nos Estados Unidos em 2024

Democrata confirmou nesta terça-feira que tentará se manter à frente da Casa Branca

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirma que será candidato à reeleição



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta terça-feira, 25, que será candidato à reeleição no próximo ano, disputando a Casa Branca novamente pelos Democratas. Ele se lança à disputa afirmando que quer “concluir o seu trabalho”. “Cada geração teve um momento em que teve que defender a democracia. Defender suas liberdades fundamentais. Eu acredito que isso é nosso. É por isso que estou concorrendo à reeleição como presidente dos Estados Unidos. Junte-se a nós. Vamos terminar o trabalho“, escreveu no Twitter. Biden tem 80 anos de idade, sendo o mandatário mais velho que os EUA já tiveram, e isso deve ser uma barreira na sua busca por votos, já que precisará convencer os eleitores de que continua apto a governar o país por mais quatro anos. É possível que a eleição de 2020 seja repetida, com o ex-presidente republicano Donald Trump também disputando a presidência. Recentemente, em janeiro deste ano, o governo Biden sofreu um golpe dos republicanos, ao perder o comando da Câmara dos Representantes, antes sob Nancy Pelosi e agora liderada por Kevin McCarthy, que foi apoiado pelo grupo político de Trump. Apesar disso, os democratas mantiveram o controle do Senado, no qual o voto de minerva é da vice-presidente do país, Kamala Harris.

Biden escolheu esta terça-feira, 25 de abril, para oficializar suas intenções porque hoje se completam quatro anos desde que lançou a campanha que o levou à Casa Branca após derrotar o então presidente Donald Trump (2017-2020) nas eleições de 2020. Em um vídeo publicado nas redes sociais [veja abaixo], Biden anuncia que Harris será sua candidata à vice novamente e alerta para extremismos do “Maga”, movimento de Trump intitulado “Make America Great Again”. “Eles estão se preparando para eliminar as liberdades fundamentais, reduzindo a previdência social que você pagou durante toda a vida enquanto baixam os impostos para os ricos. Ditando as decisões médicas que as mulheres podem tomar, proibindo livros e dizendo às pessoas quem elas podem amar”, advertiu Biden em sua mensagem. Em resposta ao anúncio de Biden, o partido Republicano afirmou que o presidente está “desconectado” da realidade por sua decisão. “Biden está tão desconectado da realidade se acha que merece mais quatro anos no poder, quando tudo o que está fazendo é criar uma crise atrás da outra”, disse a chefe do partido, Ronna McDaniel.

Entre os republicanos, ainda deverá ocorrer uma disputa interna nas primárias para decidir se Trump será mesmo o candidato, já que outros nomes pretendem se lançar, como o governador da Flórida, Ron DeSantis. As primárias democratas, por sua vez, deverão ter o advogado ambiental e ativista anti-vacina Robert F. Kennedy, sobrinho do presidente John F. Kennedy (1961-1963), e a autora de livros de autoajuda Marianne Williamson. No entanto, o Comitê Nacional Democrata endossa totalmente Biden e já disse que não planeja organizar debates de primárias.

*Com informações da AFP e da EFE