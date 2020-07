Joe Biden aumenta vantagem sobre Trump em pesquisa eleitoral

O candidato do Partido Democrata soma 52% das intenções de voto para presidente dos Estados Unidos, frente a 37% do atual governante

Pesquisas revelam



O candidato do Partido Democrata Joe Biden lidera as intenções de voto dos americanos para presidente dos Estados Unidos. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Quinnipiac aponta que se as eleições fossem neste mês, 52% da população do país elegeria o democrata como chefe do governo, enquanto 37% votaria em Donald Trump, candidato à reeleição pelo Partido Republicano. Em junho, Biden aparecia com 51% das intenções de votos, frente a 40% de Trump. As informações são da CNN americana.

A pesquisa também revela uma crescente insatisfação dos americanos quanto ao governo do magnata. 53% dos entrevistados afirmaram não estar contentes com as medidas adotadas por Trump, enquanto 44% disseram estar satisfeitos. Outro levantamento, realizado pelo conglomerado NBC/WSJ também aponta a eleição de Biden, com 51% dos votos, frente a 40% de Trump. Ambas as pesquisas apontam um aumento da vantagem do democrata sobre o republicano, em relação aos números registrados em junho.

Joe Biden, de 77 anos, foi vice-presidente durante o mandato de Barack Obama entre 2009 e 2017. O político disputou o posto de candidato do Partido Democrata com Bernie Sanders, que desistiu da candidatura em meio ao processo.