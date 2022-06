Joe Biden cai de bicicleta durante passeio em praia dos Estados Unidos; assista

O líder estadunidense, atualmente com 79 anos, sofreu o acidente enquanto parava para conversar com apoiadores e alguns jornalistas

REUTERS/Elizabeth Frantz Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, caiu durante passeio



Presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden caiu neste sábado, 18, ao tentar sair de sua bicicleta durante um passeio pelo Cape Henlopen State Park, perto de sua casa de praia no Estado de Delaware – ele estava acompanhado de sua esposa, a primeira-dama Jill Biden. O líder estadunidense, atualmente com 79 anos, sofreu o acidente enquanto parava para conversar com apoiadores e alguns jornalistas. Apesar do susto, o mandatário norte-americano imediatamente disse “estar bem” e explicou que enroscou o pé do pedal da bike. A Casa Branca, prontamente, avisou que não foi necessário atendimento médico. “Como disse o presidente, seu pé ficou preso no pedal ao desmontar e ele está bem. Biden está animado para passar o resto do dia com a sua família”, informou.