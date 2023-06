Joe Biden comete gafe e diz que Putin está ‘claramente perdendo a guerra no Iraque’

Presidente americano foi questionado sobre o grupo mercenário Wagner durante entrevista; foi o segundo deslize em 24 horas

JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Biden se referia a Guerra da Ucrânia, mas acabou trocando por Guerra no Iraque



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cometeu uma gafe nesta quarta-feira, 28, e disse que o presidente russo, Vladmir Putin, “está perdendo a Guerra no Iraque”. A gafe ocorreu durante uma resposta a pergunta de um jornalista, que questionou o líder americano sobre o grupo mercenário Wagner. O objetivo era saber a opinião do presidente dos EUA sobre o recente levante o grupo poderia enfraquecer a Rússia, que invadiu a Ucrânia em 2022. Foram os próprios Estados Unidos que invadiram o Iraque em 2003. “É difícil dizer realmente. Mas ele está claramente perdendo a guerra no Iraque. Ele está perdendo a guerra em casa e se tornou um pária ao redor do mundo”, afirmou Biden, se referindo a Guerra da Ucrânia. Foi o segundo deslize em 24 horas do líder americano. Nesta terça-feira, 27, Biden trocou Índia por China ao falar sobre a visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ocorrida há uma semana. O próprio presidente americano se corrigiu dessa vez. “Você provavelmente viu meu novo melhor amigo – o primeiro-ministro de um pequeno país que agora é o maior do mundo, China – quer dizer, desculpe-me, Índia”.