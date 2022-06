Joe Biden e esposa evacuam casa na praia após avião invadir espaço aéreo restrito

Procedimento de segurança foi acionado e o casal foi rapidamente retirado do local: ‘Estão a salvo’, diz nota; segundo autoridades, aeronave entrou no local por ‘erro’ e piloto será interrogado

FE/EPA/YURI GRIPAS / POOL Segundo funcionário da Casa Branca, "não se tratou de um ataque" contra o presidente dos Estados Unidos



O presidente do Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama Jill Biden foram rapidamente evacuados da casa de praia, localizada em Delaware, após um avião privado invadir o espaço aéreo local. O episódio aconteceu neste sábado, 4, por volta das 13h, quando a aeronave entrou no espaço restrito. Segundo funcionário da Casa Branca, “não se tratou de um ataque” e a retirada do casal aconteceu por uma “medida de precaução”. “Estão a salvo”, disse o funcionário à AFP, sem ser identificado. O Serviço Secreto, responsável pela segurança dos presidentes norte-americanos, disse em comunicado que a invasão aconteceu por um “erro” e a aeronave foi “escoltada imediatamente” para fora do espaço aéreo restrito. Além disso, a agência informou que vai interrogar o piloto que, segundo investigação preliminar, “não estava usando o canal de rádio correto”, “não respeitou” as instruções emitidas pelas autoridades e “não seguiu a rota anunciada”, acrescentou o corpo de segurança.