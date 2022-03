Joe Biden se encontrará com ministros da Ucrânia neste sábado

Encontro foi anunciado pela Casa Branca e deve acontecer em Varsóvia, capital da Polônia, com a presença do ministro da Defesa Oleksiy Reznikov e do chanceler Dmytro Kuleba

EFE/EPA/YURI GRIPAS A reunião acontece no segundo dia de Joe Biden na Polônia



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai se reunir neste sábado, 26, em Varsóvia, capital da Polônia, com o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov, e com o chanceler Dmytro Kuleba. O anúncio foi feito pela Casa Branca e divulgado por veículos de imprensa ucranianos. “Esta manhã, o presidente Biden passará pela reunião entre os secretários Blinken e Austin com os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e da Defesa, Oleksiy Reznikov”, disse comunicado. A reunião acontece no segundo dia de Biden na Polônia e também vai contar com a presente do secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, e do secretário de Defesa Lloyd Austin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não deve participar da reunião presencial, que é a primeira entre Biden e Kuleba desde a invasão russa, em 24 de fevereiro. Segundo o embaixador ucraniano Andriy Deshchytsia, decisões críticas podem ser tomadas durante a reunião. “Espero que seja uma reunião frutífera e eficaz”, disse.