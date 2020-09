Eleições nos EUA: Joe Biden vê vantagem para Trump diminuir em pesquisa

O democrata aparece com 50% das intenções de voto, enquanto o republicano tem 43%

EFE Joe Biden é o candidato à presidência do Partido Democrata



A corrida presidencial nos Estados Unidos segue sendo uma incógnita. Nesta quarta-feira, 2, um levantamento publicado pelo jornal USA Today mostra que a vantagem de Joe Biden, candidato pelo Partido Democrata, diminuiu para o atual mandatário, Donald Trump, do Partido Republicano. O estudo, realizado pela Universidade Suffolk para o jornal, dava a Biden uma vantagem de 12 pontos percentuais em junho. Agora, o democrata aparece com 50% das intenções de voto, enquanto o republicano tem 43%.

A pesquisa feita entre 28 e 31 de agosto, após as convenções dos partidos, com 1 mil eleitores registrados, indica que 28% dos apoiadores de Biden e 19% dos favoráveis a Trump não estão preparados para aceitar a vitória do rival. Entre os que dizem que apoiarão Biden, 49% afirmam que votarão por causa do candidato, mas 33% disseram que a decisão se deve ao desejo de votar contra Trump. Uma média de outras pesquisas feita pelo site “FiveThirtyEight” mostra que o índice de rejeição de Trump diminuiu de 56,4% no fim de julho para 52,5% após a Convenção Nacional Republicana. O índice de aprovação do presidente subiu no mesmo período, de 40,5% para 43,5%, o patamar mais alto de popularidade que Trump já alcançou em três anos e meio de governo. Para a “RealClearPolitics”, outra plataforma que elabora uma média de pesquisas, Biden conta agora com a preferência de 48,9% dos possíveis eleitores, enquanto Trump, 42,5%. De acordo com a plataforma, a 61 dias das eleições, o índice de aprovação de Trump está em 45%, e o de desaprovação, em 53%.

*Com informações da Agência EFE