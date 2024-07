Jogadores da seleção francesa de rúgbi são formalmente acusados de estupro na Argentina

Promotoria tem 10 dias para solicitar a detenção preventiva, enquanto a defesa deve pedir prisão domiciliar, exigindo que os acusados estabeleçam residência em Mendoza e passem por exames psicológicos

Montagem com fotos: AFP Os franceses Hugo Auradou (esq.) e Oscar Jegou estão presos em Mendoza, na Argentina



Os jogadores da seleção francesa de rúgbi Hugo Auradou e Oscar Jegou foram formalmente acusados nesta sexta-feira (12) por suposto estupro agravado de uma mulher em Mendoza, Argentina, ocorrido no último fim de semana. A promotora Cecilia Bignert acusou os atletas por “abuso sexual com acesso carnal agravado pela participação de duas pessoas”. Segundo a Promotoria de Mendoza, Auradou e Jegou, de 20 e 21 anos respectivamente, permanecerão detidos no centro de detenção temporária na cidade. A Promotoria tem 10 dias para solicitar a prisão preventiva, enquanto a defesa deve pedir prisão domiciliar, exigindo que os acusados estabeleçam residência em Mendoza e passem por exames psicológicos.

Germán Hnatow, advogado de defesa, afirmou que os franceses negam a agressão, alegando consentimento, e estão confiantes em sua versão dos fatos. Por outro lado, a equipe jurídica da denunciante está satisfeita com a acusação, mas não descarta solicitar uma ampliação do caso. Mauricio Cardello, um dos advogados da vítima, mencionou a possibilidade de incluir a acusação de “privação ilegítima de liberdade”, mas destacou que isso não alteraria a pena mínima prevista, que é de oito anos.

Os jogadores estavam em um bar após a partida da França contra a seleção argentina no último sábado (6). Segundo Natacha Romano, advogada da mulher, Auradou conheceu a vítima em uma boate e a levou ao hotel onde estavam hospedados. No quarto, ele teria abusado sexualmente dela várias vezes, seguido por Jegou que, segundo a advogada, também a agrediu sexualmente. A mulher apresenta diversas marcas de agressão, incluindo mordidas, arranhões e hematomas. Se considerados culpados, os atletas podem receber penas de até 20 anos de prisão. A acusação contra Auradou é mais grave devido à repetição do crime. Ambos foram detidos em Buenos Aires na segunda-feira (8) e transferidos para Mendoza na quinta (11). A denunciante foi hospitalizada após sofrer um transtorno de humor e uma descompensação geral, resultado do trauma.

A defesa, representada por Rafael Cúneo, irmão do Ministro da Justiça Mariano Cúneo, argumenta que houve consentimento, usando como prova o fato de a mulher ter acompanhado Auradou ao quarto e esperado enquanto ele buscava a chave. A seleção francesa de rúgbi continua sua turnê na América do Sul e enfrentará a Argentina novamente no sábado, em Buenos Aires. Além dos acusados, Melvyn Jaminet foi cortado do time por comentários xenófobos nas redes sociais durante a celebração em Mendoza.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira