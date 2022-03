Johnson defende boicote ao petróleo russo e diz que comunidade internacional deve ficar unida para combater Putin

Em encontrou com os primeiros-ministros do Canadá e da Holanda, o premiê britânico disse que é preciso respeitar o tempo de cada país

ALBERTO PEZZALI / POOL / AFP Boris Johnson anuncia mais 175 milhões de libras em ajuda para a Ucrânia



O premiê britânico, Boris Johnson, se encontrou nesta segunda-feira, 7, com os primeiros-ministros do Canadá, Justin Trudeau, e da Holanda, Mark Rutte, para discutirem o conflito entre Rússia e Ucrânia que já chega ao seu 12º dia. Durante a reunião, Johnson falou sobre a necessidade da comunidade internacional permanecer unida – porque essa é a única forma de combater Putin -, defendeu o boicote ao petróleo russo, falou sobre a implantação de sanções ao gás natural russo e anunciou o envio de mais 175 milhões de libras em ajuda para a Ucrânia.

Apesar do apoio ao boicote do petróleo e a imposição de sanções ao gás natural russo, Johnson disse que é importante respeitar o tempo de cada país. “A dependência é diferente em cada país. Não dá para simplesmente encerrar o uso do petróleo e do gás russo da noite para o dia”, declarou e complementou enfatizando que isso é algo que ninguém no mundo poderia fazer. Johnson também falou que cada país tem uma capacidade diferente de impor sanções. “Temos que considerar como todos podemos nos afastar o mais rápido possível da dependência de hidrocarbonetos russos, petróleo e gás russos”, completou.