Jornalista americano morre em meio à guerra na Ucrânia

Pierre Zakrzewski estava dentro de um veículo quando seu automóvel foi atingido por um incêndio; informação foi confirmada pela emissora em que trabalhava, a Fox News

Reprodução/Twitter/@abekurien Pierre Zakrzewski, jornalista da Fox News, morreu em meio ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia



O veterano jornalista de guerra, Pierre Zakrzewski, morreu na última segunda-feira, 14, após seu veículo ser atingido por um incêndio em Horenka, cidade próxima à Kiev, na Ucrânia. O periodista trabalhava na emissora norte-americana Fox News e a informação foi confirmada por Suzanne Scott, CEO da empresa. “É com grande tristeza e com o coração pesado que compartilhamos a notícia esta manhã sobre nosso amado cinegrafista Pierre Zakrzewski”, afirmou.

Com base em Londres, o fotógrafo de guerra já havia trabalhado nas guerras do Iraque, Afeganistão e Síria. Desde fevereiro, o rapaz estava na Ucrânia acompanhando in loco a invasão russa na região. “Ele estava profundamente comprometido em contar a história e sua bravura, profissionalismo e ética de trabalho eram reconhecidos entre os jornalistas de todos os meios de comunicação”, ressaltou Scott. Pierre estava acompanhado de outro profissional da comunicação, Benjamin Hall, que conseguiu sobreviver com vida do acidente e encontra-se hospitalizado.