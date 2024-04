Jornalista chinesa viraliza ao apresentar telejornal durante terremoto em Taiwan

Uma jornalista chinesa viralizou nas redes sociais após apresentar um telejornal em Taiwan durante um terremoto de magnitude 7,5, o mais poderoso a atingir a região em 25 anos, que atingiu a ilha na manhã de quarta-feira (3), noite de terça-feira (2) em Brasília. O vídeo mostra a profissional trazendo informações sobre o clima quando um alerta de terremoto invade a tela, causando caos no estúdio, que começa a tremer. A jornalista continuou sua apresentação sem interrupções.

O terremoto resultou na morte de nove pessoas e deixou mais de 900 feridos, de acordo com informações da BBC.A cidade de Hualien, próxima ao epicentro do tremor, foi uma das mais afetadas, com desabamentos de edifícios e mais de 70 pessoas presas sob os escombros. Equipes de resgate locais estão mobilizadas para socorrer as vítimas e garantir a segurança da população afetada pelo desastre natural.

Earthquake with 7.4 Magnitude hits taiwan,a devasted scenes coming out from every where.

Kudos to this journalist doing their work within.#Taiwan #earthquake #따스한_봄밤의_별빛_성화날pic.twitter.com/Wb8PGtjVOT

— Socialist Crusader (@_Socialist_S) April 3, 2024