Jornalista é preso na Guatemala acusado por suposta lavagem de dinheiro

José Rubén Zamora, fundador do jornal “El Periódico”, foi detido em casa nesta sexta-feira, 29

JOHAN ORDONEZ / AFP Jornalista José Rubén Zamora foi preso, nesta sexta-feira, 29, pela polícia da Guatemala



O jornalista José Rubén Zamora foi preso, nesta sexta-feira, 29, pela polícia da Guatemala. Após investigação sobre suposta lavagem de dinheiro, Zamora, que é presidente do jornal “El Periódico” e denunciante de supostos atos de corrupção envolvendo o presidente Alejandro Giammattei, e a procuradora-geral do país, Consuelo Porras, foi detido em sua casa. Jornalistas do país protestaram, neste sábado, 30, contra a prisão de Zamora e Consuelo. No ato, funcionários do El Periódico e de outros veículos de comunicação gritavam “Não se cala a verdade calando jornalistas” em frente aos tribunais do centro da capital, para onde Zamora foi levado após ser preso.