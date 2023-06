Jovem morto em implosão de submersível estava ‘apavorado’ e só foi para celebrar o Dia dos Pais

Tia de Sulaiman Dawood, de 19 anos, contou que o menino só aceitou fazer a viagem para agradar o pai que era apaixonado pela história do Titanic

Handout / DAWOOD HERCULES CORPORATION / AFP Shahzada Dawood, empresário paquistanês, e seu filho, Sulaiman Dawood, são as vítimas fatais do submersível Titan



A tia de Sulaiman Dawood, jovem de 19 anos que morreu no “submarino do Titanic” junto com seu pai Shahzada Dawood, empresário paquistanês, e mais três pessoas, disse em entrevista à televisão norte-americana que ele estava apavorado e que só aceitou fazer a viagem para agradar o pai. A expedição estava marcada para o final de semana em que se comemora o Dia dos Pais no Reino Unido, país em que a família morava. “Sinto como se tivesse sido um filme muito ruim, com uma contagem regressiva, mas você não sabe para o que está se contando. Pessoalmente, fica difícil enquanto penso neles”, disse Azmeh, em entrevista ao canal ‘NBC’, descrevendo como agonizantes os últimos dias. A mulher, que é irmã mais velha de Shahzada, disse que Sulaiman tentou agradar o pai pelo fato de ele ser apaixonado pela história do Titanic, navio que naufragou de 14 de abril de 1912.

Shahzada e Azmeh são descendentes de uma das famílias mais proeminentes do Paquistão. A Dawood Hercules Copr, império comercial da família, tem investimento na agricultura e no setor da saúde. A família das vítimas expressou nesta sexta-feira, 23, “profunda dor” com a tragédia. “É com profunda dor que anunciamos o falecimento de Shahzada e Suleman Dawood”, afirma um comunicado divulgado pela Fundação Dawood, que administra as ações filantrópicas da família, em particular na área de educação. “Nós estendemos nossas sinceras condolências às famílias dos outros passageiros do submersível Titan”, acrescenta a nota, assinada por Hussain e Kulsum Dawood, pais de Shahzada. “Estamos sinceramente agradecidos a todos os envolvidos nas operações de resgate. Seus esforços incansáveis foram uma fonte de força para nós durante este período.”

Hussain Dawood é dono de um conglomerado que inclui, entre outras, a empresa Engro, especializada em fertilizantes. A Engro afirmou em um comunicado que está de luto por Shahzada – que era vice-presidente da empresa – e “seu amado filho” Suleman. Na quinta-feira, após quatro dias de buscas, foram encontrados destroços da embarcação a 500 metros do Titanic. A Guarda Costeira dos Estados Unidos e os organizadores da expedição anunciaram que as cinco pessoas a bordo do submersível morreram na “implosão catastrófica” do aparelho.