Jovem Pan exibe Especial Eleições Americanas 2024 nesta quinta

A partir das 22h, a Jovem Pan News aborda as principais propostas de Donald Trump e Joe Biden, candidatos à presidência dos Estados Unidos; guerras e migração deverão ser alguns dos temas discutidos

Arte/Jovem Pan O primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden ocorre nesta quinta-feira (27)



O primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden, candidatos à presidência dos Estados Unidos, está marcado para esta quinta-feira (27). A partir das 22h, a Jovem Pan News exibe o programa Especial Eleições Americanas 2024 para abordar as principais propostas de Biden e Trump. As guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e a crise migratória deverão ser alguns dos temas discutidos. Marcelo Favalli e André Marinho recebem convidados que irão debater os rumos do próximo governo americano e comentar como as decisões do presidente em 2025 podem afetar o resto do mundo.

Saiba mais sobre o debate

Em uma tentativa de evitar a cacofonia do primeiro debate de 2020, durante o qual Biden e Trump passaram uma hora e meia gritando e interrompendo as falas do outro, o microfone de cada candidato será desligado quando terminar o tempo de resposta estipulado. Além disso, o debate desta quinta não terá plateia, nem teleprompter, o dispositivo que exibe textos aos apresentadores de televisão e políticos em seus discursos, o que permite a leitura sem tirar os olhos da câmera. Biden, o presidente mais velho da história do país, passou dias reunido com assessores para se preparar para o debate. Ele deseja tranquilizar o país, mais preocupado com a sua evidente fragilidade física do que com o estado de saúde de seu adversário, que é apenas três anos mais jovem.

O ex-presidente insinuou que o rival será “dopado” antes do debate. Trump deseja explicar em Atlanta, capital da Geórgia, os seus planos para controlar a inflação, garantir a segurança na fronteira com o México e acabar com as guerras no mundo, disse Miller. As eleições apresentam duas visões radicalmente opostas dos Estados Unidos, que abordam principalmente o poder aquisitivo e a migração. Neste sentido, Biden tenta estabelecer uma distância da retórica de seu rival, que acusa os migrantes, muitos deles latino-americanos, de “envenenar o sangue” do país.

Os americanos nunca tiveram que decidir entre candidatos de tanta idade nem considerar se devem confiar as chaves da Casa Branca a um ex-presidente condenado em um processo de pagamentos ocultos a uma atriz pornô e que enfrenta o risco de pena de prisão. As eleições têm, ainda, outro candidato: o independente Robert Kennedy Jr., sobrinho do presidente assassinado John Fitzgerald Kennedy, que denuncia a sua exclusão do debate.

Assista à matéria sobre as eleições norte-americanas

