Jovem que diz ser Madeleine McCann não tem origem britânica, mostram testes de DNA

Segundo a médium Fia Johansson, que representa Julia Wandelt no caso, a origem da garota é ‘100% polonesa’, com influências da Lituânia e da Rússia

Handout / METROPOLITAN POLICE / AFP / Reprodução/Instagram/iammadeleinemccan O nome de Julia ganhou notoriedade após ela criar um perfil no qual dizia ser Madeleine McCann, jovem britânica desaparecida em 2007 após férias com a família em Portugal



Os resultados dos testes de DNA de Julia Wandelt, jovem de 21 anos que disse ser Madeleine McCann, mostrou que a origem da garota é 100% polonesa. Os resultados foram divulgados pela médium Fia Johansson, que representa Julia no caso. Em seu perfil no Instagram, Johansson disse que os testes mostraram que Julia tem origem polonesa e não apontaram conexões com raízes britânicas e alemãs.”Embora seja impossível dizer com certeza sem os testes de DNA dos pais de Julia, os resultados mostram sua origem genealógica. Os testes revelaram que ela é 100% polonesa, com algum influência da Lituânia e da Rússia. O teste de DNA não mostrou qualquer conexão com raízes britânicas ou até mesmo alemãs”, disse a médium. Em seguida, Johansson diz que a história é mais complexa do que parece e que Julia realmente acreditava no que dizia. “A história é muito mais complicada do que uma simples garota de uma pequena cidade na Polônia fazendo uma reivindicação para conseguir atenção. Ela realmente acreditava no que dizia”, disse a médium, que também criticou os pais da jovem por recusarem a fazer o teste de DNA. O nome de Julia ganhou notoriedade após ela criar um perfil no qual dizia ser Madeleine McCann, jovem britânica desaparecida em 2007 após férias com a família em Portugal. A polícia, entretanto, já descartou a possibilidade de Julia ser, de fato, a garota desaparecida.