Jovem sobrevive após ser mordida por crocodilo na Zâmbia: ‘Tive muita sorte’

A adolescente britânica foi salva pelos amigos e se recupera em hospital com ferimentos nas pernas, pés e quadril

Reprodução/Facebook/Medland Hospital Acidente aconteceu durante um passeio de bote nas Cataratas Vitória, ponto turístico do país africano



Um acidente assustou uma família de turistas na Zâmbia na última semana. A adolescente Amelie Osborn-Smith, de 18 anos, estava em um passeio de bote inflável quando foi atacada por um crocodilo, que abocanhou sua perna e tentou arrastá-la para o fundo da água, próximo às Cataratas Vitória. A vítima lutou contra o animal e foi salva pelos amigos. Segundo informações do pai de Osborn-Smith, a jovem, que foi transferida para um hospital em Londres, enfrenta um quadro de graves ferimentos na perna e no pé direito, além de um deslocamento no quadril.

Em um vídeo registrado pelo hospital onde foi tratada na Zâmbia, ela desabafou sobre o incidente. “As pessoas dizem que você vê sua vida passando diante de seus olhos, mas não, você apenas pensa: ‘Como faço para sair dessa situação’. Seu cérebro acelera. Eu tive muita, muita sorte” disse ela, que também enxergou uma lição de vida no episódio, e não pretende deixar de frequentar o país mesmo após o ocorrido: “Vejo agora que a vida acaba rápido. Você deve fazer tudo enquanto pode, e não deve deixar um incidente de impedir.”