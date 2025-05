Juiz dos EUA vai contra Trump e proíbe governo de revogar vistos de estudantes internacionais

Magistrado Jeffrey White, atuando na Califórnia, argumentou que a revogação dos vistos foi feita de maneira arbitrária, sem justificativas adequadas

Recentemente, mais de 4,7 mil estudantes internacionais tiveram suas permissões de estudo nos Estados Unidos canceladas



Um juiz federal nos Estados Unidos decidiu interromper as tentativas do governo de Donald Trump de deportar estudantes internacionais, emitindo uma liminar que impede a revogação de vistos enquanto o processo judicial estiver em andamento. O magistrado Jeffrey White, atuando na Califórnia, argumentou que a revogação dos vistos foi feita de maneira arbitrária, sem justificativas adequadas. Essa decisão judicial abrange todos os participantes do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio. Contudo, é importante ressaltar que os estudantes ainda podem ser detidos por outras razões, e seu status migratório pode ser cancelado caso sejam condenados por crimes de natureza violenta.

Recentemente, mais de 4,7 mil estudantes internacionais tiveram suas permissões de estudo nos Estados Unidos canceladas. A liminar foi emitida após o governo ter barrado a Universidade de Harvard de aceitar novos alunos internacionais, uma ação que a instituição considera ilegal e prejudicial. Em um outro caso, o juiz Myong Joun, em Boston, também tomou uma decisão significativa ao bloquear um decreto de Trump que visava desmantelar o Departamento de Educação.

Juiz ordenou a reintegração de funcionários que haviam sido demitidos, o que representa um revés para o governo, que havia prometido fechar o departamento. As demissões no Departamento de Educação resultaram em uma incapacidade de atender às suas funções, impactando serviços essenciais que são vitais para estudantes em situação de vulnerabilidade. O governo já recorreu da decisão, mas a situação continua a gerar incertezas para o futuro do departamento e para os estudantes afetados.

