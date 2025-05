Juíza dos EUA diz que bloqueará medida de Trump que impede estrangeiros de se matricularem em Harvard

Decisão foi anunciada ao mesmo tempo em que acontece a cerimônia de formatura da universidade

Libby O'Neill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Estudantes e acadêmicos vestidos com becas e capelos começaram a se reunir em frente ao imponente palco montado no campus para a formatura



Uma juíza americana suspenderá temporariamente os esforços do governo de Donald Trump para impedir a Universidade Harvard de matricular e hospedar estudantes estrangeiros, disse Allison Burroughs em uma audiência em Boston nesta quinta-feira (29). A eventual ordem “dá alguma proteção aos estudantes internacionais” enquanto a instituição e o governo se preparam para apresentar seus casos, disse ela. Ao contrário de outras universidades, Harvard recorreu aos tribunais para anular as medidas recentes do republicano, que, segundo o governo, visam combater o antissemitismo e invalidar as políticas de diversidade, equidade e inclusão, consideradas como esquerdistas.

A decisão foi anunciada ao mesmo tempo em que acontece a cerimônia de formatura de Harvard. Estudantes e acadêmicos vestidos com becas e capelos começaram a se reunir em frente ao imponente palco montado no campus para este típico evento universitário dos Estados Unidos, que pode atrair até 30.000 pessoas.

O presidente de Harvard, Alan Garber, que foi muito aplaudido ao chegar à cerimônia, reconheceu que a instituição de ensino superior tem problemas com o antissemitismo, mas também com a islamofobia, e que trabalha para garantir que uma variedade de pontos de vista possa ser expressa com segurança no campus. No entanto, para ele, “o que é desconcertante é que as medidas que tomaram para resolver esses problemas nem sequer afetam as pessoas que, segundo eles, são a causa desses problemas”, disse ele à rádio NPR na terça-feira (27).

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório