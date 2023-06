Julgamento de Trump sobre documentos secretos é marcado para dia 14 de agosto

Ex-presidente dos Estados Unidos é alvo de 37 acusações federais; ele se declarou inocente e disse estar sendo vítima de uma ‘caça às bruxas’

Octavio Jones/Reuters - 28/02/2021 Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump



A Justiça dos Estados Unidos marcou para o dia 14 de agosto o julgamento de Donald Trump sobre documentos secretos do governo, de acordo com uma ordem judicial desta terça-feira, 20. Ele foi alvo de 37 acusações federais, sendo 31 referentes à violação da Lei de Espionagem pela retenção proposital de informações da Defesa nacional; três sobre reter ou esconder documentos em uma investigação federal; duas de declarações falsas; e uma de conspiração para obstrução da Justiça. O advogado especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, prometeu um julgamento rápido. Contudo, especialistas jurídicos dizem que o processo pode ser lento por causa da equipe jurídica do ex-presidente, que contesta as moções pré-julgamento do governo e a maneira como a juíza administra o cronograma.

No dia 13 de junho, Trump compareceu a um tribunal em Miami, na Flórida, para ouvir as acusações contra ele e se declarou inocente de todas. Para cada uma das 37 acusações, ele pode pegar 10 anos de prisão. O republicano disse estar sendo vítima de uma “caça às bruxas” e chamou o procurador Jack Smith de “lunático”. Trump é o principal candidato do Partido Republicano para ser candidato à Casa Branca em 2024, e, mesmo diante dos casos contra ele, segue crescendo nas pesquisas e aparece bem à frente do seu principal concorrente no partido, o governador da Flórida, Ron DeSantis.

Com as acusações da terça-feira, 13, é a terceira vez que o ex-presidente vira réu em três meses. Em abril, Trump foi réu por falsificação de registros, incluindo comprar o silêncio de uma atriz pornô com quem teve um caso extra conjugal. Em maio, foi considerado culpado de abusar sexualmente da escritora e ex-jornalista E.Jean Carroll na década de 1990. De todas as acusações que enfrenta até agora, essa é a mais delicada e classificada como uma das piores, porque envolve documentos secretos dos EUA que estão diretamente ligados com a segurança do país. Se condenado, ele pode pegar até 400 anos de prisão. Trump foi o primeiro ex-presidente a virar réu sob acusações federais.