Justiça concede medidas de proteção à esposa de Cueva por violência doméstica

Na última segunda-feira (19), Pamela López, que tinha um relacionamento de 12 anos com o jogador, anunciou que havia apresentado uma queixa formal por violência física e psicológica

KARIM JAAFAR / AFP Cueva e Pamela López estavam juntos há 12 anos



Um juizado da família da Corte Superior de Justiça de Lima concedeu medidas de proteção por violência física e psicológica a favor da esposa do jogador Christian Cueva, Pamela López, de quem se divorciou neste ano, após um escândalo midiático de suposta infidelidade. O 8º Juizado da Família ordenou a instalação do aplicativo “botão de pânico” no celular de López, informou o tribunal na rede social X. Além disso, a corte proibiu Cueva de praticar qualquer tipo de ato que envolva violência de gênero e de se aproximar de sua esposa, “sob pena de ser denunciado criminalmente por desobediência à autoridade”. O tribunal também ordenou terapia psicológica para Cueva, López e seus três filhos pequenos, bem como patrulhas policiais ao redor da casa da vítima.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na segunda-feira (19), López, que foi companheira do jogador de futebol por 12 anos, anunciou que havia apresentado uma queixa formal contra Cueva por violência física e psicológica, devido a “eventos muito graves” e disse que “teme por sua vida”.

A mulher, juntamente com seu advogado, expôs a violência que sofreu e mostrou um vídeo das agressões de Cueva. O programa de televisão “America Today” mostrou imagens nas quais é possível ver ferimentos e marcas que, segundo López, Cueva lhe infligiu quando estava embriagada e quando descobriu que ele havia sido infiel.

“Vários episódios ocorreram na frente de meus filhos. Fui vítima de violência doméstica por muitos anos. Neste ano, fui vítima de dois eventos muito fortes em minha vida, um deles foi quando descobri a infidelidade; e o outro foi na véspera do meu aniversário”, disse a ex-companheira do jogador, acrescentando que sua filha mais velha também foi vítima de violência por parte de Cueva.

A denúncia de López foi tornada pública ao mesmo tempo em que Cueva, que jogou por São Paulo e Santos no futebol brasileiro, foi apresentado como o novo jogador do clube Cienciano, e viajou a Lima para jogar em uma partida do torneio Clausura do Campeonato Peruano.

“O Club Cienciano não tinha conhecimento dos fatos denunciados hoje pela Sra. Pamela López contra Christian Cueva, razão pela qual não houve impedimento de sua contratação para o torneio Clausura 2024 da Liga1”, explicou a equipe, horas depois, por meio de um comunicado publicado em suas redes sociais. O contrato do jogador foi rescindido.

*Com informações da EFE

Publicada por Tamyres Sbrile