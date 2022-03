Justiça da Alemanha abre investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos pela Rússia

Ações das Forças Armadas russas durante a invasão à Ucrânia também estão sendo investigadas pelo Tribunal de Haia

Sergey BOBOK / AFP Alemães investigam se bombardeios russos teriam infringido leis internacionais, configurando crimes de guerra



A Procuradoria da Alemanha abriu uma investigação para apurar possíveis crimes de guerra cometidos pelas forças armadas da Rússia durante a invasão à Ucrânia. A informação foi confirmada à AFP nesta terça-feira, 8. Segundo a fonte, o ministro da Justiça, Marco Buschmann pretende “coletar e assegurar todas as provas” existentes de crimes de guerra para eventuais processos que possam ser movidos no futuro. “As eventuais violações do direito penal internacional devem ser perseguidas em conformidade”, disse o ministro em entrevista ao jornal Passauer Neue Presse. Além disso, Buschmann afirmou que conversou com outros ministros europeus para definir procedimentos de documentação dos possíveis crimes cometidos na Ucrânia. O Tribunal de Haia também está investigando as acusações de crimes de guerra e as tentativas da Rússia em mudar as noções de genocídio para não se enquadrar no crime. A delegação russa não compareceu à primeira audiência, realizada na segunda-feira, 7.

*Com informações da AFP