Justiça de NY aumenta multa de Trump em US$ 100 milhões por fraude imobiliária

Acréscimo é uma atualização com juros da multa; multa total chega a US$ 454 milhões

JEFFERSON SIEGEL/EFE/EPA Justiça de Nova York aumenta multa de Donald Trump em US$ 100 milhões por inflar valor de propriedades



A Justiça de Nova York aumentou em US$ 100 milhões a multa a ser paga pelo ex-presidente Donald Trump em um caso de fraude por inflar artificialmente o valor de suas propriedades. Com isso, a multa chega a US$ 454 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,3 bilhões. A sentença do juiz Arthur Engoron foi proferida na sexta-feira, 23. As denúncias indicam que, com os números falsificados, Trump possivelmente obteve condições mais favoráveis de seguradoras e bancos. O acréscimo em US$ 100 milhões é uma atualização com juros da multa. Além disso, os filhos do ex-presidente, Eric e Donald Trump Jr. devem pagar cerca de US$ 4,7 milhões, o equivalente a cerca de R$ 23 milhões. Allen Weisselberg, diretor financeiro da Organização Trump, deverá pagar US$ 1,1 milhão (R$ 5,4 milhões).

*Reportagem produzida com auxílio de IA