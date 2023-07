Justiça rejeita processo de Trump contra a CNN

Ex-presidente dizia que a emissora tentava desacreditá-lo por usar a expressão ‘a grande Mentira’ ao citar suas acusações contra o processo eleitoral no qual foi derrotado

Ed JONES/AFP - 13/06/2023 O ex-presidente dos EUA Donald Trump faz discurso no Trump National Golf Club Bedminster, em Bedminster, Nova Jersey



Um juiz federal da Flórida rejeitou um processo de difamação de Donald Trump contra a emissora de TV norte-americana CNN. O ex-presidente dos Estados Unidos criticava o canal pelo uso da expressão “a Grande Mentira” em reportagens que citavam suas acusações de que as eleições presidenciais de 2020 teriam sido “roubadas” em favor de Joe Biden. Trump afirmou que a CNN o estava comparando a Adolf Hitler, por se referir com o termo a uma tática citada no livro ‘Mein Kampf’. O juiz Raag Singhal afirmou, em decisão publicada na noite desta sexta-feira, 28, que “o uso pela CNN da frase ‘a Grande Mentira’ em relação aos desafios eleitorais de Trump não leva a uma inferência plausível de que Trump defende a perseguição e o genocídio de judeus ou de qualquer outro grupo de pessoas”. O ex-presidente pedia indenização de US$ 475 milhões (R$ 2,2 bilhões) à emissora.

* Com informações da AFP