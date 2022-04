Justiça retirará acusações de homicídio contra mulher que abortou no Texas

Lizelle Herrera foi presa na quinta-feira, 7, acusada de ter cometido homicídio ao supostamente ter realizado um aborto

Reprodução/Facebook Starr County Sheriff's Office Prisão gerou protesto de ativistas, que questionaram a decisão das autoridades



A procuradoria do condado de Starr, no Texas anunciou que retirará as acusações contra Lizelle Herrera, mulher que foi presa acusada de homicídio após um suposto aborto autodinduzido. Em comunicado, o procurador do distrito, Gocha Allen Ramirez, disse que apresentará uma moção para arquivar a acusação contra Herrera. “Depois de analisar a lei texana aplicável, é evidente que a senhora Herrera não pode e não deve ser processada na acusação apresentada contra ela”, disse Ramirez. Herrera foi presa na quinta-feira, com fiança de US$ 500 mil sendo acusada de homicídio por supostamente “causar a morte de uma pessoa por aborto autoinduzido”. No sábado, ativistas protestaram contra a prisão.

*Com informações da EFE