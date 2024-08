Kamala Harris aceita simbolicamente indicação democrata para concorrer à presidência dos Estados Unidos

Vice-presidente norte-americana substituirá Joe Biden na corrida à Casa Branca; ela primeira mulher negra a se tornar candidata presidencial por um grande partido político americano

EFE/EPA/JEFFREY PHELPS Kamala Harris é a candidata do Partido Democrata para as eleições de 2024



A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, aceitou, simbolicamente, a indicação do Partido Democrata para disputar as eleições presidenciais em novembro. “Estamos muito honrados em sermos seus indicados. Esta é uma campanha movida pelo povo e juntos traçaremos um novo caminho a seguir”, destacou a vice-presidente na Convenção Democrata realizaram uma votação cerimonial. Kamala tem como vice Tim Walz. No início do mês, Kamala já tinha sido o nome escolhido para substituir Joe Biden na corrida à Casa Branca. Ela recebeu a maioria dos votos por meio de uma chamada virtual. Kamala é a primeira mulher negra a se tornar candidata presidencial por um grande partido político americano.