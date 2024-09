Kamala Harris aparece à frente de Trump em Estados cruciais para as eleições dos EUA

Vice-presidentes lidera na Pensilvânia, Michigan e Wisconsin; os candidatos do Partido Democrata ao Senado também estão em posição favorável nessas três regiões

Vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, discursa ao público na noite de abertura da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center em Chicago, Illinois



Uma pesquisa realizada pela Quinnipiac University revela que a vice-presidente Kamala Harris está à frente nas intenções de voto em três Estados considerados cruciais para as eleições nos Estados Unidos. Após o recente debate entre os candidatos à presidência, Harris apresenta uma vantagem sobre o ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Na Pensilvânia, a democrata conta com 51% das intenções de voto, enquanto Trump tem 45%. Em Michigan, a diferença é de 50% a 45%, e em Wisconsin, Harris lidera com 48% contra 47% do republicano. Além disso, os candidatos do Partido Democrata ao Senado também estão em posição favorável nesses três Estados.

A pesquisa foi conduzida entre os dias 12 e 16 de setembro e incluiu entrevistas com 1.331 eleitores prováveis na Pensilvânia, 905 em Michigan e 1.075 em Wisconsin, e os eleitores expressaram suas opiniões sobre as competências de cada candidato. Muitos acreditam que Trump se sairia melhor em questões relacionadas à economia e imigração. Por outro lado, Kamala Harris é vista como a melhor opção em temas como a preservação da democracia, direitos reprodutivos e na gestão de crises que possam ameaçar o país.

