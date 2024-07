Kamala Harris arrecada mais de R$ 450 milhões em 24 horas e recebe apoio de democratas

Biden declarou apoio a sua vice e disse que desistir das eleições foi a coisa certa a se fazer e encorajou e disse que Kamala ‘é a melhor’

EFE/WILL OLIVER Vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris,



Em 24 horas, após Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, anunciar sua desistência da corrida eleitoral, a vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, arrecadou “81 milhões de dólares” (mais de R$ 451 milhões, na cotação atual) para sua campanha. Essa quantia, deve-se apenas aos aportes de pequenos doadores, ressaltou, em um comunicado, a equipe da vice-presidente, e trata-se da maior arrecadação de fundos realizada em 24 horas por um candidato em toda a história dos Estados Unidos. Biden declarou apoio a sua vice e disse que desistir das eleições foi a coisa certa a se fazer e encorajou os democratas a apoiarem Kamala Harris porque ela “é a melhor”. Nesta segunda-feira (22) a Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, expressou seu apoio à vice-presidente em sua candidatura à Casa Branca. “Hoje, é com imenso orgulho e otimismo ilimitado em relação ao futuro de nosso país que apoio a vice-presidente Kamala Harris para presidente dos Estados Unidos. Meu apoio entusiástico a Kamala Harris para presidente é oficial, pessoal e político”, disse ela em uma carta.

Pelosi, uma figura importante do Partido Democrata, afirmou que conhece Kamala há décadas e viu sua “força e coragem” como defensora das famílias trabalhadoras e sua luta pelo direito das mulheres de escolherem seus corpos. Pelosi, uma figura importante do Partido Democrata, afirmou que conhece Kamala há décadas e viu sua “força e coragem” como defensora das famílias trabalhadoras e sua luta pelo direito das mulheres de escolherem seus corpos. “Politicamente, não se enganem: Kamala Harris, como mulher na política, é brilhantemente astuta e tenho toda a confiança de que ela nos levará à vitória em novembro”, declarou a política americana, de 84 anos. Menos de 24 horas depois que Biden desistiu da corrida pela reeleição e indicou Kamala Harris, a vice-presidente já acumula o apoio de mais de 500 delegados dos 1.986 necessários para ganhar a indicação do partido.

De acordo com uma contagem compilada pelo portal “The Hill”, Kamala ganhou o apoio de pelo menos 531 delegados, que confirmaram que votarão nela na Convenção Nacional Democrata, a ser realizada em Chicago de 19 a 22 de agosto. Desde então, várias figuras políticas do partido demonstraram apoio a ela. De acordo com uma contagem do jornal “Washington Post”, entre os 263 senadores e representantes democratas e 23 governadores, 205 apoiaram Kamala Harris, em comparação com 81 que não o fizeram até o momento.

*Com informações da AFP de EFE

Publicado por Sarah Américo