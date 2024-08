Kamala Harris diz que construirá futuro de ‘liberdade, oportunidade e fé’

Discurso de candidata mira população de Wisconsin, região considerada chave no pleito, já que não tem clara tendência entre os adversários democratas e republicanos

EFE/EPA/JUSTIN LANE Vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, discursa ao público na noite de abertura da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center em Chicago, Illinois



A vice-presidente e candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse que construirá um novo caminho para o futuro. “Faremos um futuro de liberdade, oportunidade, otimismo e fé”, afirmou Kamala, em comício na cidade de Milwaukee, no Estado de Wisconsin, na terça-feira (20). A fala ocorreu logo após a nomeação simbólica dela e de Tim Walz como candidatos do Partido Democrata nas eleições de novembro. Kamala discursou para cerca de 15 mil apoiadores. O local que sediou o evento é o mesmo que, dias atrás, o Partido Republicano realizou sua convenção.

O Wisconsin é uma região considerada chave no pleito, já que não tem clara tendência entre as duas legendas. A candidata disse ainda que a sua campanha é impulsionada pela força do povo. Simultaneamente, a Convenção Nacional Democrata ocorria em Chicago. No segundo dia do encontro, as estrelas foram o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama.

