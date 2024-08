Kamala Harris reafirma ‘compromisso inabalável’ com a defesa de Israel

A vice-presidente americana repudiou os ataques terroristas do Hamas em Israel no dia 7 de outubro, que resultou na morte de 1,2 mil pessoas e na captura de 251 reféns

A candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Kamala Harris, afirmou em entrevista exclusiva à CNN, nesta quinta-feira (29) que mantém “compromisso inabalável com a defesa de Israel e com sua capacidade para se defender”. A vice-presidente americana repudiou os ataques terroristas do Hamas em Israel no dia 7 de outubro, que resultou na morte de 1,2 mil pessoas e na captura de 251 reféns.

“Essa guerra precisa acabar, e precisamos de um acordo para que os reféns sejam libertados”, disse Kamala. “Muitos palestinos inocentes foram mortos, precisamos de um acordo para o cessar-fogo.”Continuo comprometida, desde 8 de outubro, que precisamos trabalhar na direção de uma solução de dois Estados, onde Israel estará seguro e, da mesma forma, os palestinos terão segurança, autodeterminação e dignidade. Vamos obter o cessar-fogo”, afirmou a candidata.

Kamala ainda afirmou que seus valores não mudaram. “Acho que o aspecto mais importante e mais significativo de minha perspectiva e decisões políticas é que os meus valores não mudaram”, disse Kamala na entrevista gravada na tarde desta quinta-feira em Savannah, no Estado da Geórgia, onde faz campanha, ao ser questionada sobre por que havia mudado algumas de suas posições do passado, como imigração e a fratura hidráulica ou “fracking”, um método de extração de hidrocarbonetos denunciado pelos defensores do meio ambiente. “Sempre acreditei que a crise climática é real, que é um assunto urgente” e que os Estados Unidos devem cumprir “prazos” em termos de emissões de gases do efeito estufa, afirmou a vice-presidente, de 59 anos.

