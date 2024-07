Kate Middleton divulga foto de príncipe George para marcar aniversário de 11 anos

O Palácio de Kensington divulgou na segunda-feira (22), uma nova fotografia do príncipe George, em celebração ao seu aniversário de 11 anos. “Desejando ao príncipe George um feliz aniversário de 11 anos hoje”, escreveu sua mãe,, Princesa de Gales, que também realizou o registro fotográfico.George de Cambridge é o primeiro filho do príncipe William com a duquesa de Cambridge e neto do rei Charles III. Ele tem dois irmãos: a princesa Charlotte, nascida em 2015, e o príncipe Louis, de 2018, que apareceram recentemente assistindo a final da Eurocopa em uma publicação feita pela família real. George é segundo na linha sucessória da realeza britânica, atrás de seu pai.

As publicações em datas festivas são uma tradição na família real. Kate tem o hábito de tirar fotos dos filhos nos aniversários e publicá-las nas contas oficiais que compartilha com o marido. No mês passado, no aniversário de 42 anos do Príncipe William, ela publicou uma foto de um momento descontraído, sem roupa formal, perto da casa da família, em Sandringham.

Em março, Kate foi alvo de uma polêmica causada por uma imagem publicada com seus três filhos para marcar o Dia das Mães, depois que agências de notícia retiraram a imagem de circulação por detectar que a fotografia havia passado por manipulação digital. A Princesa de Gales reconheceu que a foto que postou tinha sido editada e pediu desculpa pela “confusão” que a imagem houvesse gerado.

Kate Middleton, que está em tratamento contra um câncer, fez sua primeira aparição pública após revelar seu diagnóstico em março deste ano na festividades do aniversário do Rei Charles III, que aconteceram em 15 de junho, em Londres.

Já neste mês, Kate foi vista novamente na final do torneio de Wimbledon, onde foi aplaudida. Em comunicado recente, ela informou que o tratamento deve continuar por mais alguns meses e atualizou o seu quadro de saúde pela primeira vez desde o diagnóstico. Disse que teve um “bom progresso” mas que, como qualquer pessoa em quimioterapia, “tem dias bons e dias ruins”.