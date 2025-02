Katy Perry viajará ao espaço em foguete de Jeff Bezos com tripulação feminina

A cantora irá acompanhada da jornalista Lauren Sánchez, da apresentadora Gayle King, da ex-cientista da NASA Aisha Bowe, da ativista Amanda Nguyen e da produtora Kerianne Flynn

RENAN AREIAS/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO A cantora deve embarcar em uma jornada espacial com a Blue Origin na Primavera dos EUA



Katy Perry está prestes a embarcar em uma jornada espacial com a Blue Origin, a empresa de foguetes fundada por Jeff Bezos, dono da Amazon. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27). A missão, denominada NS-31, contará exclusivamente com uma tripulação feminina. A cantora irá acompanhada da jornalista Lauren Sánchez (namorada de Jeff Bezos), da apresentadora Gayle King, da ex-cientista da NASA Aisha Bowe, da ativista Amanda Nguyen e da produtora Kerianne Flynn.

A data do voo ainda não foi divulgada, mas a Blue Origin antecipou que a missão deve acontecer durante a primavera nos Estados Unidos, entre março e junho. Elas participarão de um voo suborbital, ou seja, a nave não irá superar a atmosfera terrestre. O foguete New Shepard será o responsável por levar as participantes a uma altitude de até 100 km acima da superfície terrestre.

A empresa enfatizou que a missão busca inspirar futuras gerações a sonhar grande e a romper barreiras. Até o momento, 52 pessoas já participaram do programa New Shepard e a última missão foi um sucesso. A escolha de uma tripulação exclusivamente feminina para essa missão é um marco significativo e visa refletir um movimento crescente em direção à igualdade de gênero em áreas tradicionalmente dominadas por homens.

