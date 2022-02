Ketanji Brown Jackson será 1ª juíza negra na Suprema Corte dos EUA

Juíza substituirá o juiz progressista Stephen Breyer, que vai se aposentar no final de junho

KEVIN LAMARQUE / POOL / AFP Ketanji Brown é juíza do Tribunal de Apelações da cidade de Washington



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira, 25, que Ketanji Brown Jackson será a primeira mulher negra na história do país a ser indicada para a Suprema Corte. “Tenho orgulho de anunciar que estou indicando a juíza Ketanji Brown Jackson para servir na Suprema Corte. “Ela é uma das nossas mentes juristas mais brilhantes e será uma juíza excepcional”, disse o presidente americano. A indicação à Suprema Corte, a primeira feita por Biden, não mudará o equilíbrio de poder no tribunal de nove magistrados de maioria conservadora que velam pela constitucionalidade das leis americanas e decidem sobre as questões sociais mais importantes nos Estados Unidos.

A juíza substituirá o juiz progressista Stephen Breyer, que vai se aposentar no final de junho. Ketanji Brown Jackson foi uma das três finalistas escolhidas de acordo com critérios rigorosos para evitar surpresas desagradáveis durante a fase de confirmação no Senado, que se anuncia tempestuosa e na qual é muito provável que os republicanos encham de perguntas a juíza escolhida pelos democratas. O próprio Biden se envolveu na seleção, entrevistando as juízas. Jackson é juíza do Tribunal de Apelações da cidade de Washington, corte vista como um trampolim para os aspirantes a juízes da Suprema Corte. Conseguiu o cargo com o apoio de três senadores republicanos.

*Com informações da AFP