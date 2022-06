Ketanji Brown Jackson toma posse como 1ª juíza negra na Suprema Corte dos EUA

Magistrada substituiu Stephen Breyer e é a 116ª a assumir a posição, sendo a sexta mulher na principal corte da Justiça do país

United States/Handout via Reuters A juíza Ketanji Brown Jackson faz seu juramento constitucional como juíza adjunta da Suprema Corte dos EUA



Ketanji Brown Jackson tomou posse nesta quinta-feira, 30, como juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela é a primeira mulher negra a chegar na principal corte da Justiça do país, em um momento em que sua maioria conservadora exerce sua força em grandes decisões. “Com o coração cheio, eu aceito a responsabilidade solene de apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos e de aplicar a Justiça sem medo ou favorecimento”, disse Jackson em nota. Aos 51 anos, ela chega ao bloco progressista da corte, que tem maioria conservadora de 6 a 3 e ocupa o lugar do juiz progressista Stephen Breyer, que se aposentou neste ano.

“Estou feliz pela América”, disse Breyer em nota. “Ketanji irá interpretar a lei com sabedoria e justiça, ajudando a lei a funcionar melhor para o povo americano, a quem serve”. Jackson chega a Suprema Corte em um momento em que 57% da população tem uma opinião negativa sobre a corte em decorrência da decisão do dia 24 de junho quando colocaram fim na legalização do aborto. Uma mudança significativa em relação ao início do mês, quando uma maioria estreita tinha uma boa avaliação sobre o tribunal. Jackson é 116ª magistrada da corte, a sexta mulher e a terceira pessoa negra a servir na Suprema Corte desde sua fundação, em 1789. Como os três juízes conservadores indicados pelo ex-presidente Donald Trump, Jackson é jovem o suficiente para servir por décadas no cargo, que é vitalício.