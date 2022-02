Informação foi dada pela assessoria da prefeitura da cidade; quem estiver na rua será considerado membro dos grupos de sabotagem

Daniel LEAL / AFP Prefeitura de Kiev decreta toque de recolher de sábado até segunda



A prefeitura de Kiev decretou neste sábado, 26, um toque de recolher que vai desde hoje até às 8 horas (3 horas em Brasília) de segunda-feira, 28. Neste terceiro dia de invasão russa à Ucrânia, tropas russas estão bombardeando a região e, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, grupos de sabotagem estariam por lá. Esses grupos são pessoas que entram no local para poder abrir espaço para os demais. A informação foi dada pela assessoria da prefeita em um comunicado.

“O toque de recolher em Kiev começa no sábado às 17h (12h em Brasília) e segue até segunda-feira, às 8h”, estava escrito no documento, acompanhado por um adendo de que, qualquer pessoa que estiver na rua durante o toque será considerada membro dos grupos de sabotadores. Na quinta-feira, 24, após a aprovação de Vladimir Putin, presidente da Rússia, as tropas russas invadiram a Ucrânia. Hoje já é o terceiro dia de ataque e até agora há registro de 198 pessoas mortas, sendo 3 delas crianças. Desde o primeiro dia de invasão, os russos já tomaram conta da zona de exclusão de Chernobyl e agora estão cercando a capital ucraniana.