Kiev, Kharkiv e mais três cidades ucranianas estão bloqueadas, diz Rússia

EFE/EPA/NUNO VEIGA Uma barricada feita com todo tipo de materiais rústicos em uma rua de Kiev



O comandante adjunto do Estado-Maior do Exército da Rússia, Serguei Rudskoy, informou nesta sexta-feira, 25, que a cidade de Kiev, Chernigov, Kharkiv e Mykolaiv estão bloqueadas pelas tropas russas. “As tropas russas bloquearam Kiev, Kharkiv, Chernigov, Sumy e Mykolaiv. A região de Kherson e a maior parte de Zaporizhzhia estão sob total controle”, afirmou Rudskoi, em um longo relatório sobre o 30º dia da chamada “operação militar especial” na Ucrânia. Segundo Rudskoy a “libertação da cidade de Mariupol continua”. Desde o dia 24 de fevereiro quando a Rússia invadiu a Ucrânia, tropas russas estão atingindo infraestruturas militares, equipamentos e contingente humano das Forças Armadas da Ucrânia. De acordo com o comandante do exército, essa é uma forma de imobilizar os ucranianos e e evitar um reforço em Donbass.

*Com informações da EFE