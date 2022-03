Kiev registra explosões após novos ataques russos

Forças armadas russas vêm intensificando ataques contra cidades ucranianas; não há informações sobre vítimas e danos estruturais

ARIS MESSINIS / AFP Cidades ucranianas vem sofrendo com novos ataques da Rússia



No 21º dia de ataques da Rússia ao território ucraniano, fortes explosões foram ouvidas na cidade de Kiev, capital da Ucrânia. Os relatos foram ouvidos na manhã desta quarta-feira, 16. Por conta dos ataques, a cidade está sob um toque de recolher de 36 horas. De acordo com os relatos, colunas de fumaça foram observadas nos céus da cidade, assim como na terça, quando ataques russos atingiram edifícios residenciais. Até o momento, as autoridades ucranianas não deram novas informações sobre os ataques e a imprensa não pode circular por causa do toque de recolher. Nos últimos dias, as Forças Armadas da Rússia intensificaram os bombardeios contra cidades ucranianas. Dentre os principais alvos, estão Kharkiv (norte), Mariupol e Mykolaiv (sul), Kiev e cidades do oeste ucraniano.

*Com informações da AFP