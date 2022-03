Kiev registra forte explosão próximo a estação de trem

De acordo com empresa ferroviária estatal, bombardeio ocorreu enquanto mulheres e crianças estavam sendo evacuadas e deixou feridos

GENYA SAVILOV / AFP - 01/06/2020 Estação de trem é atingida por uma forte explosão



A Ukrzaliznytsya, empresa ferroviária estatal da Ucrânia, confirmou que houve uma forte explosão próxima à estação de Kiev, nesta quarta-feira, 2. A informação também foi confirmada pelo ministro do Interior do país, Anton Herashchenko. Segundo informações iniciais, o ataque deixou feridos – não há confirmação oficial sobre o número de vítimas – e comprometeu parte da infraestrutura. Apesar disso, segundo a operadora, os trens continuam circulando. Além disso, há relatos de que parte do aquecimento da região central foi afetado pelos bombardeios. Em meio a um rigoroso inverno, as estações de trem têm sido um dos principais pontos de fuga da guerra e têm servido de abrigo para famílias.