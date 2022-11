Kiev restabelece fornecimento de energia, mas não se livra de cortes de luz programados

Cidade estava no escuro após mísseis russos atacarem a região de atingirem as infraestruturas energéticas e deixar 80% dos moradores sem água

Oleksandr GIMANOV / AFP The Odessa National Academic Opera and Ballet Theatre, sem energia por causa das destruições russas às instalações elétricas



Após um ataque russo que deixou a capital da Ucrânia, sem eletricidade e 80% dos moradores da cidade sem água, Kiev retomou nesta terça-feira, 1, o fornecimento de energia elétrica, informou o prefeito da capital da Ucrânia, Vitali Klitschko. Desde outubro, em represália aos avanços e conquistas dos ucranianos na guerra, a Rússia intensificou os ataques na região e tem mirado na destruição das infraestruturas energéticas a poucos dias do inverno, o que vez com que as autoridades de Kiev colocassem restrições ao consumo de energia para evitar o desperdício. Apesar da retomada das operações, Klitschko informou que a cidade prosseguirá com alguns cortes de luz programados “devido ao considerável déficit no sistema elétrico depois dos ataques selvagens do agressor”. Ao mesmo tempo em que a Ucrânia restabelece sua energia, a Rússia começou a realocar milhares de pessoas adicionais de uma área onde as forças de Kiev efetuam sua contraofensiva. “Vamos reassentar e transferir até 70 mil pessoas” que estão atualmente em uma faixa de 15 quilômetros de profundidade na margem esquerda do rio Dnipro, afirmou o governador de Kherson designado por Moscou, Vladimir Saldo, no programa de rádio russo Solovyov Live. A região de Kherson, anexada pela Rússia no final de setembro, está parcialmente ocupada pelas tropas russas, e as ucranianas tentam recuperar completamente a região com sua contraofensiva. Diante das conquistas territoriais dos soldados ucranianos, as autoridades de ocupação russas pediram em outubro aos moradores da margem direita que abandonassem suas casas e atravessassem o rio.