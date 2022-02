Kiev volta a ser atacada; míssil atinge dois prédios residenciais

Explosão foi vista no céu da capital da Ucrânia e ainda há dúvida sobre nacionalidade da aeronave abatida

Anton Herashchenko / Ministério do Interior da Ucrânia Prédios residenciais foram atingidos por mísseis



A capital da Ucrânia, Kiev, voltou a ser atacada por mísseis russos na madrugada desta sexta, 25. Ao menos duas explosões fortes foram ouvidas na cidade, e uma foi vista no céu. De acordo com o vice-primeiro ministro da Ucrânia, Anton Herashchenko, o clarão no céu foi um aeronave russa que foi abatida; contudo, repórteres no local informaram que o avião era ucraniano e foi derrubado por bateria antiaéreas da Rússia. Um dos mísseis atingiu dois prédios residenciais, que pegaram fogo, e três pessoas ficaram feridas no ataque, uma delas em estado grave, segundo o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko. Relatos de explosões também ocorreram nas cidades de Kharkiv e Sumy. O exército da Rússia se aproxima de Kiev, e tem a intenção de derrubar o governo ucraniano e colocar no poder pessoas que sejam favoráveis aos russos, segundo o Departamento de Estado dos EUA.

Whatever was shot down over Kyiv was pretty big pic.twitter.com/aV6a3VwPgX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2022

Kyiv now… A drone or plane hit? A missile intercepted? #StandWithUkraine pic.twitter.com/CHmLBpwlfd — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 25, 2022