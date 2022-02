Kremlin acusa Ucrânia de arruinar trégua ao não aceitar negociar

Porta-voz do governo russo disse que as tropas vão retomar o avanço após suposta pausa temporária; nas últimas 24 horas a Rússia bombardeou Kiev

NATALIA KOLESNIKOVA / AFP Dmitry Peskov falou que a Rússia quer desmilitarizar a Ucrânia



O Kremlin acusou a Ucrânia, neste sábado, 26, de ter arruinado uma trégua ao não aceitar negociar. As declarações foram feitas por Dmitri Peskov, porta-voz do governo russo, durante uma entrevista. “Como o lado ucraniano rejeitou as negociações, as forças russas retomaram o avanço esta tarde”, disse Peskov se referindo a uma suposta ordem feita na sexta-feira, 25, pelo presidente russo, Vladimir Putin, que teria ordenado que suas tropas fizessem uma pausa temporária na invasão ao país vizinho. Mas revogou sua ordem no sábado devido a não aceitação da negociação. Apesar das declarações dos russos, não houve nenhuma pausa nas últimas 24 horas. A Rússia continuou invadindo o território ucraniano e bombardeou a capital de Kiev durante a noite. O ataque atingiu um prédio residencial.

Este é o terceiro dia de invasão à Ucrânia, e Moscou já declarou publicamente que o objetivo é mudar o regime em Kiev. Na sexta-feira, o presidente russo fez uma declaração pedindo um golpe armado para remover o presidente Volodymyr Zelensky do cargo. A invasão é classificada pelos russos como uma ‘Operação Especial’ e não como uma guerra, inclusive Putin proibiu nesta manhã que a mídia independente chame o ataque de guerra. O presidente ucraniano pediu várias vezes por negociações diretas com o Putin, que até chegou a se posicionar. Contudo, as autoridades dos Estados Unidos rejeitaram a oferta russa, alegando que elas não seriam verdadeiras. Durante a entrevista, o porta-voz russo ainda falou sobre as sanções que vêm sendo impostas pelos países ocidentais. Peskov disse que elas eram muito sérias, mas que a economia russa vai superá-la.