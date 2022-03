Kremlin diz que Estados Unidos travaram guerra econômica contra a Rússia

Declaração vem após Joe Biden e o Reino Unidos anunciarem que vão suspender a importação do petróleo russo

ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFP

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou nesta quarta-feira, 9, a decisão dos Estados Unidos e do Reino Unido de suspender a importação de petróleo da Rússia. Segundo Peskov, “os EUA, sem dúvida, declararam uma guerra econômica contra a Rússia e estão travando essa guerra. Sim, de fato é exatamente isso”. Desde a invasão da Rússia à Ucrânia, vários países do ocidente adotaram sanções econômicas importantes. Em resposta, a Rússia também se posicionou. Após o anúncio de Joe Biden sobre a nova sanção, Vladimir Putin limitou o comércio de matérias-primas. Quando questionado sobre a movimentação dos Estados Unidos para incentivar mais países a adotarem medidas contra a Rússia, Peskov disse que é necessário realizar o que da melhor maneira corresponde aos interesses russos, mas não revelou mais detalhes sobre as possíveis sanções em retaliação. Entretanto, na terça, Putin já havia ameaçado cortar o fornecimento de gás da Europa.