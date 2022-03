Kremlin impõem sanções pessoais contra Joe Biden e autoridades dos EUA, diz agência russa

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, essa medida é uma consequência inevitável do caminho extremamente russofóbico que o atual governo americano está seguindo

EFE/EPA/ETTORE FERRARI Após suspender importação do petróleo russo, Joe Biden anuncia mais sanções contra a Rússia



A Rússia anunciou nesta terça-feira, 15, sanções contra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e mais 13 personalidades americanas. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, “a partir de 15 de março, o presidente Joe Biden, assim como vários líderes, estão incluídos na “lista de parada” com base em departamentos de reciprocidade e figuras americanas conhecidas”. Para os russos, essa medida é vista como uma “consequência inevitável do caminho extremamente russofóbico que o atual governo americano está seguindo”, declarou o ministério.

Em comunicado, o ministério informou que as sanções vão além das que foram anunciadas hoje e que “no futuro próximo, novos anúncios seguirão para expandir a lista de sanções, incluindo altos funcionários dos EUA, militares, legisladores, empresários, especialistas e pessoas da mídia que são russofóbico ou que contribuem para incitar o ódio contra a Rússia e a introdução de medidas restritivas”. Além do democrata, a lista de sanções também inclui personalidades como Anthony Blinken, secretário de Estado dos EUA; Lloyd Austin, secretário de Defesa norte-americano; Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos; Hillary Clinton e William Burns, diretor da CIA, entre outros.