Kremlin pede aos candidatos presidenciais dos EUA que ‘deixem Putin em paz’

Harris disse ontem (10) durante o debate que, se dependesse do seu rival, ‘Putin estaria em Kiev com os olhos postos no resto da Europa, começando pela Polônia’

EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / PISCINA KREMLIN Porta-voz frisou que são os eleitores americanos que devem avaliar os seus candidatos, uma vez que a Rússia tem “os seus próprios problemas”



O Kremlin pediu nesta quarta-feira (11) aos dois candidatos presidenciais dos Estados Unidos para que deixem em paz o presidente russo, Vladimir Putin, que foi mencionado diversas vezes durante o debate presidencial realizado na véspera. “O nome de Putin é usado, digamos, como um dos instrumentos da luta política interna nos Estados Unidos. Não gostamos nada disso. Esperamos que deixem o nome do nosso presidente em paz”, afirmou Dmitry Peskov, porta-voz presidencial russo, em sua coletiva de imprensa telefônica diária. Peskov, que reconheceu não ter acompanhado ao vivo o debate entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump devido à diferença de horário, mas disse ter ficado impressionado com o fato de ambos os candidatos terem mencionado a Rússia durante suas intervenções.

“A postura é bastante clara. Os Estados Unidos como um todo, independentemente do partido a que pertençam os candidatos, mantêm uma atitude negativa e hostil em relação ao nosso país”, declarou. No entanto, o porta-voz frisou que são os eleitores americanos que devem avaliar os seus candidatos, uma vez que a Rússia tem “os seus próprios problemas”. Por outro lado, negou que, como disse Trump, um único telefonema resolveria o conflito na Ucrânia. “Não, um telefonema como esse não poderia de forma alguma pôr fim a isso. Já dissemos em diversas ocasiões que o ponto final seria em grande parte os EUA renunciarem à sua política de usar a Ucrânia como material descartável na sua tentativa de reprimir tudo o que está relacionado com a Rússia”, respondeu.

Ainda nesse sentido, Harris disse ontem durante o debate que, se dependesse do seu rival, “Putin estaria em Kiev com os olhos postos no resto da Europa, começando pela Polônia”. Há uma semana, Putin destacou ironicamente que o Kremlin apoiava anteriormente o atual presidente dos EUA, Joe Biden, para a reeleição contra Trump e que agora fará o mesmo com Harris. “Eu disse que nosso favorito, se é que se pode dizer assim, era o atual presidente, o senhor Biden. Agora ele foi sacado da corrida presidencial e recomendou a todos os seus apoiadores que apoiassem Harris. Nós também faremos o mesmo, nós vamos apoiá-la”, afirmou.

Além disso, Putin ressaltou que a atual vice-presidente “ri de forma tão expressiva e contagiante que isso indica que tudo está indo bem para ela”. Nessa mesma ocasião, o presidente russo manifestou sua confiança de que, em caso de vitória, Harris não imporá à Rússia as mesmas sanções que seu rival durante o período que esteve à frente da Casa Branca, entre 2016 e 2020. “Trump impôs mais sanções contra a Rússia do que qualquer outro presidente antes dele. E, se tudo correr bem para Harris, é possível que se abstenha de tais ações”, comentou Putin

